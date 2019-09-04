4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария со смертельным исходом произошла в Жабинковском районе, сообщается в Тelegram-канале МВД.

По предварительной информации, житель Жабинки 1949 года рождения, управляя автомобилем "Волга", на автодороге Жабинка-Каменец примерно за 1 км до въезда в Жабинку совершил наезд на велосипедиста (личность пока не установлена, мужчина, на вид 70-75 лет), который двигался по проезжей части в попутном направлении в метре от края дороги. От полученных травм мужчина скончался.

Велосипед не был оборудован фонарями и светоотражающими элементами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.-0-