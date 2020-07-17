Авария в Гомеле собрала "паровоз" из 9 авто

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На улице Федюниского в Гомеле в ДТП попали сразу 9 автомобилей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожный инцидент произошел сегодня примерно в 7.30. "Владельцы столкнувшихся BMW и Citroen на месте происшествия оценили сумму ущерба и приняли решение, не вызывая сотрудников ГАИ, оформить европротокол. В этот момент движущийся сзади автомобиль Mazda врезался в KIA и Mitsubishi, которые остановились перед местом ДТП", - рассказали в УГАИ. Затем из-за несоблюдения дистанции столкнулись двигавшиеся сзади еще 4 авто.

Как уточняется, никто из участников ДТП не пострадал.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о бдительности. "Не забывайте соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его экстренного торможения. Также важно сохранять необходимый боковой интервал с авто на соседних полосах движения. Эти простые действия помогут не потерять контроль над транспортным средством", - отметили в УГАИ.

При ДТП, уточнили госавтоинспекторы, после включения аварийной световой сигнализации необходимо сразу же выставить знак аварийной остановки.-0-