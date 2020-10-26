Авиационный пулемет довоенного образца нашли в Ивацевичском районе

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе поисковики обнаружили авиационный пулемет довоенного образца, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Военный раритет нашли вблизи деревни Доманово в пойме реки Гривда, где историко-патриотическо-технический отряд "Авиапоиск-Брест" искал упавший в годы Великой Отечественной войны самолет. Вместе с фрагментами бомбардировщика энтузиасты обнаружили старое оружие. О находке сообщили правоохранителям, ее направили в УГКСЭ для проведения баллистической экспертизы.

"В связи с тем, что оружие пролежало в воде не одно десятилетие, оно сильно проржавело и стало непригодным для стрельбы. Однако экспертам удалось его идентифицировать - это авиационный пулемет системы Шпитального и Комарицкого (ШКАС) образца 1934 года", - сказала Анна Мацкевич.

Сотрудники милиции проводят по факту проверку.-0-