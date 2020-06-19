Автобус и легковушка столкнулись в центре Бреста

19 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. В аварии никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

ДТП случилось в центральной части города 18 июня около 16.35. По предварительной информации, за рулем автомобиля Volkswagen был 32-летний брестчанин. Поворачивая на улицу Мицкевича, он не уступил дорогу ехавшему по бульвару Космонавтов автобусу, за рулем которого был 44-летний мужчина. В общественном транспорте в этот момент пассажиров не было. Водители не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения.

В отношении водителя легковушки составлен административный материал по ч.7 ст.18.14 КоАП (нарушение правил маневрирования либо проезда перекрестков).-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома