Автобус при движении задним ходом сбил насмерть ребенка в Чашникском районе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус сбил насмерть пятилетнего ребенка в Чашникском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "Автобус, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 5-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок погиб", - проинформировали в СК.-0-