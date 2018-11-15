Автобус при движении задним ходом сбил насмерть ребенка в Чашникском районе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус сбил насмерть пятилетнего ребенка в Чашникском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "Автобус, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 5-летнего мальчика. В результате происшествия ребенок погиб", - проинформировали в СК.-0-
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