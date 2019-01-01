Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе

1 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Автобус с российскими туристами перевернулся вечером 1 января в Ушачском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Авария произошла около 19.30 на дороге местного значения НЗ701 Ушачи-Зябки. Возле деревни Угринки автобус с российскими регистрационными номерами, следовавший из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра. В результате происшествия в Ушачскую центральную районную больницу для оказания помощи и диагностики травм была доставлена одна женщина 1978 года рождения.

Остальные пассажиры не пострадали. По состоянию на 21.30 сотрудниками милиции организована доставка туристов с места аварии в Ушачскую среднюю школу для временного размещения и обеспечения питанием. Решается вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования туристической группы в Витебск. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-