Автобус сообщением Варшава - Минск съехал в кювет в Барановичском районе

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус, следовавший по рейсу Варшава - Минск, съехал в кювет в Барановичском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

"Сегодня на 208-м км в Барановичском районе произошло ДТП с участием туристического автобуса марки Setra, который двигался по маршруту Варшава - Минск со стороны Бреста. Во время движения водитель 1970 года рождения, житель столицы, не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус не перевернулся. В салоне помимо него находилось 25 человек, пострадавших нет", - рассказала Наталья Милюкова.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Автобус компании, которая организовала поездку, выехал за пассажирами, вскоре они будут доставлены в Минск.-0-