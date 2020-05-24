Автоматическая сигнализация предупредила пожар в общежитии Жодино

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино пожар в общежитии удалось предупредить благодаря автоматической пожарной сигнализации, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

"Диспетчер сектора мониторинга системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС "Молния" получил 23 мая в 15.30 сигнал о том, что сработала сигнализация в общежитии №5 Жодинского ГУП "Объединение жилищно-коммунального хозяйства". К месту вызова были направлены подразделения МЧС. Когда прибыли спасатели, было установлено, что причиной задымления стала кастрюля с пищей", - рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

В тот момент, когда сработала сигнализация, квартиросъемщик находился в комнате, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина поставил на электрическую плитку разогреваться еду и уснул.

Эвакуация не проводилась.-0-