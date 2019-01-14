Автомобиль сбил 8-летнюю девочку в Брестском районе и скрылся

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция устанавливает автомобиль и личность водителя, который сбил восьмилетнюю девочку в Брестском районе и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 января около 20.30 на автодороге Р94 Брест-Томашовка в районе деревне Прилуки. По предварительной информации, группа местных детей возвращалась с колядования. Ребята переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, освещая себе путь фонариком. В этот момент проезжавшая мимо машина зацепила восьмилетнюю девочку, которая немного отстала от своих товарищей. Водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавшую с ушибами госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей происшествия и оказать содействие в розыске автомобиля и водителя. Контактные телефоны в Бресте: 8 (0162) 41 44 44, 41 16 35 или 102.-0-