Автомобиль сбил 8-летнюю девочку в Брестском районе и скрылся

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция устанавливает автомобиль и личность водителя, который сбил восьмилетнюю девочку в Брестском районе и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 января около 20.30 на автодороге Р94 Брест-Томашовка в районе деревне Прилуки. По предварительной информации, группа местных детей возвращалась с колядования. Ребята переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, освещая себе путь фонариком. В этот момент проезжавшая мимо машина зацепила восьмилетнюю девочку, которая немного отстала от своих товарищей. Водитель скрылся с места ДТП.
Пострадавшую с ушибами госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей происшествия и оказать содействие в розыске автомобиля и водителя. Контактные телефоны в Бресте: 8 (0162) 41 44 44, 41 16 35 или 102.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1542 BYN
|2.154 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2064 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN