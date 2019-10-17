Автомобиль сбил двухлетнего ребенка в Брестском районе

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе тяжело травмирован двухлетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Несчастный случай произошел 16 октября около 16.10 в агрогородке Страдечь. По предварительной информации, 57-летний местный житель двигался на автомобиле "Пежо Эксперт" по улице Молодежной. Внезапно вне пешеходного перехода на проезжей части появился двухлетний мальчик, который вышел со двора близлежащего дома. Водитель не успел среагировать и наехал на малыша.

С травмами ребенка госпитализировали в реанимационное отделение детской областной больницы. Проводится проверка.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего в этот же день около 7.30 произошло в областном центре. По предварительной информации, на регулируемом пешеходном переходе вблизи остановки общественного транспорта на запрещающий сигнал светофора выбежал мальчик 5-6 лет на вид. Водитель двигавшегося по проспекту Машерова маршрутного автобуса был вынужден резко затормозить. В результате находившийся в салоне 46-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев этого происшествия, позвонив по телефонам: 8(0162) 23-62-62, 8 (029) 525-34-61 или 102.-0-