Автомобиль сбил ребенка в минском дворе

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль "Опель" наехал на мальчика 2010 года рождения, который выбежал из-за припаркованных у края проезжей части машин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОАиП УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло вечером 26 апреля на прилегающей территории одного из домов по улице Нестерова. Мальчик госпитализирован с травмой ноги. Водитель пояснил, что не успел среагировать. Проводится проверка.

В 2018 году зафиксировано восемь ДТП на дворовых территориях, в которых пострадали дети.

В ГАИ просят родителей регулярно напоминать детям о необходимости соблюдать меры личной безопасности и правила поведения на дороге, подкрепляя информацию собственным примером. Водители во дворах должны двигаться с минимальной скоростью и быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. При совершении маневра или парковке необходимо следить за пространством вокруг автомобиля, чтобы избежать наезда на проходящего близко к машине пешехода.-0-