Автомобиль сбил 9-летнюю девочку в Бресте

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль сбил 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Авария в Юго-Западном микрорайоне произошла 13 января около 19.30. По предварительной информации, 35-летний брестчанин двигался на автомобиле "Рено Меган" по улице Вульковской в сторону улицы Рябиновой. Напротив жилого дома №54 водитель наехал на девятилетнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного транспорта.
В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в детскую областную больницу. Проводится проверка.-0-
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