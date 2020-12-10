Автомобиль в Мозыре сбил на переходе двоих детей

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двоих детей 7 и 14 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 9 декабря примерно в 18.00. 79-летний водитель "Сеата" не предоставил преимущество и совершил наезд на девочку и мальчика, которые пересекали проезжую части по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в Мозырскую городскую больницу.

"Детский дорожно-транспортный травматизм - одна из актуальных тем, которая на особом контроле Госавтоинспекции", - отметили в УГАИ. Всего в регионе за 11 месяцев этого года с участием детей произошло 53 ДТП, в которых 57 несовершеннолетних ранены и 3 погибли.-0-