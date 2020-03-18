Автоугонщика со стрельбой задержали в Минской области

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции со стрельбой задержали мужчину, похитившего автомобиль в Бресте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Заявление об угоне в УВД Брестского облисполкома поступило 17 марта по линии 102. Брестчанин сообщил, что ночью с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте неизвестный похитил автомобиль Volkswagen Transporter.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре сыщики уголовного розыска УВД выяснили, что похищенный автомобиль уже находится в столице. В работу по розыску желтого фургона включились оперативники ГУУР МВД. Было установлено, что авто движется в Логойском районе по трассе М3 в направлении Витебской области.

Сотрудники Госавтоинспекции Минской области, оперативники и участковый инспектор милиции Логойского райотдела начали преследование. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем - по автомобилю. Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но его настигли оперативники.

Задержанным оказался ранее судимый 50-летний житель Витебской области. Мужчина водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело.-0-