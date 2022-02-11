11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автозапчасти на Br1,9 млн пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Транспортное средство следовало из Бельгии через пункт пропуска "Урбаны". По сведениям, указанным в документах, в грузовом отсеке перемещались новые запчасти к грузовым автомобилям марки Volvo стоимостью Br265 тыс.", - рассказали в ГТК.

При таможенном досмотре помимо заявленных автозапчастей обнаружено еще 18 тыс. амортизаторов, топливных насосов, клапанов, подшипников, бамперов, фар и других комплектующих. Фактически в грузовом отсеке перемещалось в 1,5 раза больше товаров. Недекларирование незаконно перемещаемых автозапчастей послужило бы основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на Br79 тыс.

Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкция данной статьи влечет штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-