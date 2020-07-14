Белорус пытался пронести через границу тритонов, рыбок и лягушек

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырские пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу тритонов, рыбок и лягушек, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Утром 14 июля на участке пограничного поста "Боровое" военнослужащими Мозырского пограничного отряда пресечена попытка незаконного перемещения декоративных земноводных и аквариумных рыбок из Украины, - проинформировали в Госпогранкомитете. - Доработанные кустарным способом пластиковые контейнеры с тритонами, лягушками и наполненные водой пакеты с аквариумными рыбками переносил на себе гражданин Беларуси".

В отношении задержанного начат административный процесс. Представители фауны переданы сотрудникам Гомельской таможни. Устанавливается стоимость земноводных и рыбок.-0-