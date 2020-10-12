Белорусские пограничники за сутки задержали двух нарушителей госграницы

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки пограничники задержали двух нарушителей: одного на белорусско-польском участке, второго - на белорусско-литовском. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Ранним утром 11 октября гродненским пограничникам поступила информация о возможном нарушителе. Местные жители рассказали о неизвестном мужчине, который направлялся в сторону границы с Польшей. Вскоре его задержал пограничный наряд. Документов при себе у мужчины не было.

Он оказался гражданином Казахстана. Еще в августе 32-летний мужчина прилетел в Беларусь, чтобы устроиться на работу. После серии неудачных собеседований решил попробовать свои силы в странах Евросоюза. К этому времени он потерял паспорт, поэтому границу решил пересекать незаконно.

Еще одного нарушителя днем 11 октября задержали сморгонские пограничники. Литовские коллеги сообщили о том, что неизвестный преодолел заградительные рубежи и двигается в направлении Беларуси. Через некоторое время он был задержан в нескольких сотнях метров от государственной границы. Нарушителем оказался 51-летний житель агрогородка Кемелишки.

"В отношении гражданина Беларуси начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима, а в отношении гражданина Казахстана - еще и за нарушение правил пребывания. Его ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет", - рассказали в Госпогранкомитете. Также нарушителей ждет крупный штраф.-0-