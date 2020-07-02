Белорусские таможенники установили два факта подмены российскими перевозчиками товаров

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни установили два факта подмены товаров, которые перевозили транзитом из Литвы в адрес российских получателей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В первом случае в российском грузовике вместо полимера, заявленного в документах, оказалась свежемороженая рыба, во втором вместо эмульгатора - яблоки.

Транспортное средство Volvo российской фирмы-перевозчика остановили в Толочинском районе. Водитель грузовика предъявил таможенникам документы, по которым в автомобиле якобы перевозилось более 21 т полимера. По факту же в полуприцепе-рефрижераторе находилось около 40 т свежемороженой рыбы. Во время проверки установлено, что в данном авто, которое въезжало в Беларусь из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог", изначально действительно находился полимер. На территории Беларуси его подменили свежемороженой рыбой. Для этого вскрыли наложенные при пересечении таможенной границы на грузовой отсек средства идентификации и повторно их использовали.

Такую же схему подмены товара установили таможенники при контроле автомобиля Volvo, направлявшегося в Россию через Лиозненский район. Водитель транспортного средства предъявил документы на товар, отличный от фактически перевозимого в грузовом отсеке: по документам в авто находилось более 18,5 т эмульгатора, по факту - порядка 21 т яблок. Товар, законно перевозимый из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог", также был заменен на территории Беларуси. А средство идентификации, которым был опломбирован грузовой отсек, вскрыли и наложили повторно.

Оперативная таможня начала административные процессы в отношении российских фирм-перевозчиков в соответствии с ч.2 ст.14.2 (недоставка, выдача без разрешения таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным контролем товаров или утрата документов на них) и ч.4 ст.12.17 (нарушение правил торговли и оказания услуг населению) КоАП. Также начаты административные процессы по ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП в отношении водителей, незаконно перевозивших товары.

Белорусская таможня напоминает о возможности применения в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС таможенного сопровождения, а также наложения навигационных пломб на грузовые отсеки в отношении нарушителей. Использование навигационных пломб позволяет отслеживать маршрут передвижения транзитных авто и не допустить совершения субъектами хозяйствования подобных нарушений.-0-