"Белтелеком" предъявил иск о взыскании ущерба с фигурантов дела о незаконном перехвате информации

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по факту незаконного перехвата компьютерной информации. Оно возбуждено в отношении 23- и 24-летних уроженцев Брестской и Гродненской областей, которые обвиняются в причинении ущерба РУП "Белтелеком". К фигурантам дела предъявлен иск о взыскании ущерба. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры столичного региона.

При проверке материалов уголовного дела прокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений, согласилась с правовой квалификацией их действий. "Дело направлено в Минский областной суд. "Белтелеком" предъявил иск о взыскании с фигурантов в солидарном порядке суммы причиненного имущественного ущерба", - рассказали в службе информации. Обвиняемые лишь частично возместили незаконно полученный доход, поэтому прокурор при направлении уголовного дела в суд предъявил иск о взыскании с них в солидарном порядке в пользу государства около Br19,3 тыс.

Ранее примененные меры пресечения прокурор оставил без изменения: личное поручительство в отношении одного из фигурантов, заключение под стражу - в отношении другого.

Молодым людям инкриминированы причинение имущественного ущерба "Белтелекому" в крупном размере при отсутствии признаков хищения (ч.2 ст. 216 УК), ведение незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в крупном размере (ч.1 ст.233 УК), перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, повлекший причинение существенного вреда (ст.352 УК).

Установлено, что с октября по ноябрь 2015 года обвиняемые обманным путем заменили номера вызывающих абонентов иностранных операторов связи на абонентские номера белорусских операторов сотовой связи при передаче электронных сообщений. "При этом они, нарушив порядок использования специальных программ и программно-технических средств РУП "Белтелеком", незаконно пропустили и распределили на национальную фиксированную сеть электросвязи общего пользования международный голосовой трафик. Своими преступными действиями они причинили РУП имущественный ущерб без признаков хищения в крупном размере в сумме более Br43 тыс.", - напомнили суть дела в прокуратуре. Кроме того, обвиняемые, не будучи операторами электросвязи и не имея специального разрешения (лицензии) на работу в этой сфере, занимались незаконной предпринимательской деятельностью. Они оказывали услуги телефонии по передаче голосовых сообщений в двустороннем режиме по сетям с пакетной коммутацией на базе IР-протокола. Доход, полученный противоправным путем, превысил Br23,5 тыс. "Перехватив информацию, передаваемую с использованием средств компьютерной связи, обвиняемые причинили существенный вред гражданам страны - нарушили их право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь, тайну телефонных сообщений", - подчеркнули в прокуратуре.-0-