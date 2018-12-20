Беременная зарегистрировалась на территории радиоактивного загрязнения ради увеличенного пособия

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перед родами беременная жительница Гомельской области из корыстных соображений зарегистрировалась на территории радиоактивного загрязнения. Прокуратура Наровлянского района выявила и упредила дальнейшее нарушение закона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

Беременная женщина перед рождением двойни арендовала квартиру в Наровле и зарегистрировалась по новому адресу. При этом продолжала жить в доме супруга в Мозыре. Также будущая мама получила удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это дало право назначения ей пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в увеличенном на 50% размере.

Прокуратура Наровлянского района проверила законность установления женщине статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, как это предусмотрено ст.22 закона "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий". Оказалось, что новорожденные дети зарегистрированы в Мозыре и наблюдаются в местной городской детской больнице. По данным прокуратуры, эти обстоятельства подтвердили отсутствие намерения женщины проживать на территории радиоактивного загрязнения в зоне с правом на отселение.

По итогам проверки прокурор Наровлянского района в интересах государства предъявил в суд иск о признании договора найма жилого помещения недействительным и отмене регистрации женщины в Наровле. Впоследствии она добровольно расторгла договор найма - регистрация в Наровле прекращена. Это привело к утрате статуса потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС и изъятию соответствующего удостоверения. Производство по гражданскому делу прекращено.

"Своевременно принятые меры прокурорского реагирования позволили не допустить нецелевого использования бюджетных средств", - подчеркивается в сообщении Генпрокуратуры.

Надзор за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, - один из важных векторов в работе органов прокуратуры Гомельской области.-0-