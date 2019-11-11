11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бешеный хорек укусил жительницу Дрогичинского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель районной ветеринарной станции Владимир Олехник.

Случай произошел в агрогородке Бездеж 1 ноября. Женщина 1950 года рождения обнаружила в курятнике двух задушенных кур. Присмотревшись, она увидела в хозпостройке нору и сунула туда руку. Зверек укусил ее за палец. Сельчанка незамедлительно обратилась за медицинской помощью в участковую поликлинику, где ей назначили курс прививок от бешенства.

Вскоре хорек попался в один из капканов, установленных супругом пострадавшей. Зверька отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Там подтвердили наличие вируса бешенства у животного.

"Нужно стараться избегать контактов с дикими животными, тем более пытаться их кормить, гладить и так далее. В этом случае почти наверняка можно стать жертвой агрессии с их стороны", - подчеркнул Владимир Олехник.

На подворье наложен карантин. Специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии дополнительно провели дезинфекционные работы и другие мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства.

За пять последних лет в Дрогичинском районе это четвертый случай бешенства. Помимо хорька носителями вируса были две лисы и бездомный кот.-0-