Бесправник на самодельном автомобиле попал в ДТП в Лунинецком районе

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель самодельного автомобиля попал в ДТП в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня ночью. По предварительной информации, 30-летний житель агрогородка Любачин ехал на автомобиле ГАЗ кустарного производства по дороге Любань - Перуново - Барсуково - граница Минской области. Вблизи деревни Барсуково водитель не справился с управлением, съехал в кювет, машина опрокинулась.

Мужчина оказался зажат кузовом автомобиля. Понадобилась помощь спасателей, которые с использованием лебедки автоцистерны наклонили автомобиль и деблокировали водителя. Пострадавшего с травмами госпитализировали. Установлено, что он никогда не имел водительского удостоверения.

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