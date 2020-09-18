Бесправник, совершивший ДТП с гибелью, ехал по Витебску со скоростью почти 115 км/ч

18 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Бесправник, совершивший в Витебске ДТП с гибелью, ехал по городу со скоростью почти 115 км/ч, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Авария произошла вечером 12 июля по улице Журжевской. 31-летний водитель Honda CR-V, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП на месте происшествия погиб 32-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. Водитель с места аварии скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции по месту своего жительства.

"Освидетельствование показало, что водитель Honda в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови обнаружен этиловый спирт в количестве 1,65 промилле. По результатам следственного эксперимента установлено, что скорость, с которой двигался автомобиль перед происшествием, составляла 114,65 км/ч. При этом ранее, в 2018 году, мужчина был лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения", - констатировала Оксана Лазько.

По результатам расследования витебчанину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-