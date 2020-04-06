6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без вести пропавшая жительница Слуцка обнаружена погибшей, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В начале марта поступило сообщение о безвестном исчезновении 43-летней жительницы Слуцка. Во время оперативно-разыскных мероприятий местонахождение женщины не было установлено, спустя десять суток по данному факту возбудили уголовное дело.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции все это время отрабатывали различные версии и обстоятельства произошедшего. Тело женщины обнаружили вечером 5 апреля, закопанным в постройке на территории одного из домовладений в Слуцком районе.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК. По подозрению в совершении преступления задержан 19-летний житель Слуцкого района, с ним работают следователи. Расследование продолжается.-0-