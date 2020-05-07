Блогера Тихановского задержали согласно постановлению суда

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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогера Сергея Тихановского задержали 6 мая согласно постановлению суда об административном аресте, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
"Вчера, 6 мая, Сергей Тихановский был задержан сотрудниками милиции при участии ОМОНа. Он помещен в изолятор временного содержания города Гомеля", - проинформировала Ольга Чемоданова.
Задержали мужчину в Могилевской области. "Основанием для его задержания явилось постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Сотрудники милиции исключительно в рамках своих полномочий выполнили данное постановление", - рассказала Ольга Чемоданова.-0-