13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. BMW и фура столкнулись в Крупском районе, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 10.48 спасателям поступило сообщение об аварии вблизи городского поселка Бобр Крупского района. Требовалась помощь, чтобы деблокировать пострадавшего.

Выяснилось, что легковушка BMW столкнулась с попутно следовавшим грузовым автомобилем МАN. "Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента спасли водителя легкового автомобиля. Мужчину доставили в учреждение здравоохранения", - проинформировали в управлении.-0-

Фото Минского областного управления МЧС