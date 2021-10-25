25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин хранил на даче 9 кг марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Бобруйске 23 октября бойцы наркоконтроля задержали 29-летнего местного жителя. У себя на даче вблизи райцентра он организовал производство каннабиса. Растения конопли сушились на чердаке дома, а готовый продукт в измельченном виде фасовался в полимерные пакеты и банки.

Под выращивание наркосодержащих растений молодой человек оборудовал парник, в котором оперативники обнаружили горшки с посевами, семена конопли, грунт, удобрение и фольгу. Готовый товар - 9 кг марихуаны - он планировал продать знакомым, часть оставить себе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-