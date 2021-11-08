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08 ноября 2021, 09:37

Бобруйчанин осужден к пожизненному заключению за убийство девушки в 2000 году

Фото из архива
Фото из архива

8 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанину назначено пожизненное лишение свободы за убийство 19-летней девушки в 2000 году. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 43-летнего жителя Бобруйска, которому инкриминировано жестокое убийство девушки весной 2000 года.

Установлено, что мужчина в апреле 2000 года в ночное время в Бобруйске беспричинно напал на девушку возле ее дома. Затем затащил ее на технический этаж дома, в котором она проживала. Там нанес ей по голове и телу штыком от магазинного карабина системы Маузер 51 удар, после чего раздел потерпевшую. От множественных ранений головы, туловища и конечностей, сопряженных с повреждением мягких тканей, костей черепа, внутренних органов и массивной кровопотерей, потерпевшая скончалась на месте преступления.

Действия бобруйчанина квалифицированы по п.6 и п.13 ч.2 ст.139 УК как умышленное противоправное лишение жизни другого человека с особой жесткостью из хулиганских побуждений. На основании представленных гособвинителем доказательств, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, мотивов и целей содеянного, а также личности обвиняемого судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда назначила мужчине пожизненное лишение свободы.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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