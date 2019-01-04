Бобруйчанин перевозил 300 л спирта в тайнике автомобиля

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бобруйска незаконно перевозил в тайнике своего автомобиля 300 л этилового спирта стоимостью Br1,2 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Факт незаконного перемещения выявили работники Бобруйской межрайонной финансовой милиции и сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома во время совместных проверочных мероприятий по пресечению незаконного оборота подакцизных товаров в конце декабря 2018 года.

При осмотре автомобиля Chrysler Pacifica в специально оборудованном тайнике под сиденьями было обнаружено 30 пластиковых канистр емкостью 10 л каждая, в которых находилась жидкость со специфическим спиртовым запахом. Она предназначалась для продажи людям, ведущим асоциальный образ жизни. Как показала экспертиза, в канистрах был этиловый спирт.

Рассматривается вопрос о привлечении 55-летнего бобруйчанина к административной ответственности по ч.3 ст.12.27 КоАП, санкция которой предусматривает штраф от 10 до 100 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br25,5) с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции.-0-