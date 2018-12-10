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Бобруйчанин перевозил 330 л контрафактного алкоголя

Происшествия 10.12.2018 | 15:12
Фото УВД Могилевского облисполкома
Фото УВД Могилевского облисполкома

10 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители задержали бобруйчанина, который на автомашине "Ситроен" перевозил 180 л спиртосодержащей жидкости и 150 л водки, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники из Октябрьского РОВД и оперативно-поискового отдела УВД получили информацию о возможной перевозке контрафактного спирта и алкогольной продукции. Совместно с инспекторами ГАИ Могилевского РОВД в д.Красница-1 Могилевского района они остановили автомашину "Ситроен", за рулем которой находился неработающий бобруйчанин 1985 года рождения. Он перевозил 180 л спиртосодержащей жидкости (в 10-литровых полимерных канистрах) и 150 л водки "Пшеничная" (300 бутылок по 0,5 л каждая) без акцизных марок Беларуси.

Проводится проверка. Бобруйчанину грозит административная ответственность по ст.12.27 КоАП "Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков", а также в соответствии с декретом №5 "О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков".-0-

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Теги
алкоголь, МВД, Могилевская область
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