Бобруйчанин помогал "раскрыть преступление" и лишился более Br8 тыс.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По информации следствия, 22 сентября 50-летнему жителю Бобруйска в мессенджере позвонил молодой человек и представился сотрудником Национального банка Беларуси. Звонивший сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, и предложил поучаствовать в спецоперации по установлению мошенников среди сотрудников банка. Все, что требовалось от местного жителя, - взять кредиты и перечислить деньги на предоставленный счет. Это в последующем якобы позволит разоблачить мошенников. После непродолжительных уговоров потерпевший согласился помочь выявить нечистых на руку банковских работников.

Оформив кредиты на общую сумму свыше Br8 тыс., он перевел деньги на предоставленный лжесотрудником банковский счет. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Местный житель обратился к правоохранителям.

Следователь допросил потерпевшего, изъят и осмотрен его мобильный телефон, на котором сохранились следы преступления, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам мужчины. В настоящее время планируется направить международные просьбы о правовой помощи, чтобы выявить преступника.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество в крупном размере).

"Следователи призывают граждан проявлять бдительность и благоразумие, рекомендуют не поддаваться на провокации злоумышленников. Сотрудники банков не звонят через мессенджеры. Помните: чрезмерная доверчивость может обойтись дорого", - добавили в УСК.-0-