Бобруйчанин заказал права по объявлению в Instagram и лишился более Br1 тыс.

13 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин заказал права в интернете и лишился более Br1 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"19-летний бобруйчанин решил получить водительское удостоверение, но пошел нестандартным путем, - отметила Ирина Рачковская. - Внимание молодого человека привлек пост в Instagram, где неизвестные обещали буквально за 2-3 дня официально через отделение ГАИ изготовить и доставить курьером водительские права. Для этого нужно лишь направить данные паспорта, фотографию, образец подписи, медсправку и чек об оплате".

Связь с исполнителем бобруйчанин держал через мессенджер. По итогам договоренностей заказчик в несколько платежей перевел на банковскую карту в общей сумме более Br1 тыс. за оформление водительских прав категорий В, АМ. Он даже получил в сообщениях фотографию своего готового документа, однако ни в назначенный день, ни позже не получил водительских прав и с заявлением обратился в отдел милиции Первомайского района Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома.

Милиция начала проверку, у бобруйчанина изъяли смартфон, с которого он переписывался с неизвестным, и направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области на экспертизу радиоэлектронных устройств. В мобильном телефоне судебный эксперт обнаружил файлы и информацию, в том числе переписку в мессенджере об оформлении и получении водительского удостоверения. Результаты приобщены к материалам проверки.

Судебные эксперты напоминают о рисках стать жертвой кибермошенников при заказе товаров и услуг в интернете. "Не стоит доверять сомнительным объявлениям в соцсетях, - отмечают специалисты. - Прежде чем заказывать товар или услугу, проводить оплату, сообщать незнакомым свои паспортные данные либо данные банковской карты, проверьте, существует ли такая организация, почитайте отзывы, свяжитесь с исполнителем по телефону, задайте уточняющие вопросы, будьте бдительны. Что касается получения и обмена водительского удостоверения, то эта процедура проводится только при личном обращении в отделение Госавтоинспекции".-0-