19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанину грозит уголовная ответственность за оскорбление военнослужащего в интернете, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
"Инцидент случился в декабре прошлого года: 41-летний житель Бобруйска в деструктивном Telegram-канале прочитал фейковую публикацию о военнослужащем внутренних войск МВД и написал под текстом оскорбительный комментарий в его адрес", - отметили в УВД.
Автор поста не был знаком с героем публикации и в конфликты с ним не вступал. Как отметил бобруйчанин, разместить негативный пост решил на эмоциях, поддавшись влиянию различных интернет-источников.
Следователи возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.
Фигурант привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, был судим за хулиганство.-0-