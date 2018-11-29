Боеприпасы времен ВОВ нашли при ремонте железнодорожного моста под Оршей

29 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Во время ремонтных работ на насыпи железнодорожного моста, расположенного на 94-м км перегона Орша-Червино возле деревни Красный берег Оршанского района, рабочие обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
На место находки была вызвана саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 ВВ МВД РБ, сотрудники которой нашли одиннадцать артиллерийских снарядов калибра 105 мм. Боеприпасы уничтожены.
Как сообщала БЕЛТА, аналогичный случай произошел в Оршанском районе в начале июля при ремонте железнодорожного моста на 89-м км этого же железнодорожного перегона. Тогда саперы обнаружили более 150 тротиловых шашек общим весом около 60 кг. При этом на разминирование объекта они выезжали дважды.-0-
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