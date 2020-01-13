Более 1 кг ртути нашли в подъезде многоэтажки в Гомеле

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подъезде многоэтажного дома в Гомеле спасатели изъяли более 1 кг ртути, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 12 января спасателям поступило сообщение, что в подъезде дома на ул.Кожара в коробке из-под торта обнаружена, предположительно, ртуть в колбах. "Когда на место прибыли спасатели, на площадке между первым и вторым этажом лежал пластмассовый контейнер, в котором находились колбы с ртутью. Металл разлит не был. Пострадавших нет", - рассказали в управлении.

Работники химической службы изъяли ртуть для дальнейшей утилизации. Паров металла в воздухе обнаружено не было.-0-