Более 100 л контрафактного алкоголя обнаружено в автомобиле жителя Чаусского района

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе изъята партия контрафактного алкоголя, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

На автодороге вблизи деревни Мосток 26 января около 20.00 правоохранителями задержана автомашина "Ровер", которой управлял 33-летний житель Чаусского района. В багажном отсеке и салоне автомобиля обнаружено 109 л контрафактной алкогольной продукции, среди которой 60 бутылок виски емкостью по 1 л, 10 бутылок коньяка по 0,7 л, 12 бутылок текилы по 1 л, 60 бутылок водки по 0,5 л. Алкогольная продукция на сумму более Br8,7 тыс. изъята и передана на экспертизу. Сотрудники БЭП проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка.

За перемещение по территории Беларуси алкогольных напитков без акцизных марок водителю грозит административная ответственность. Ранее он уже дважды привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, в 2019 году сотрудниками ОВД из незаконного оборота изъято 21,9 тыс. л фальсифицированной алкогольной продукции, из которой 18,6 тыс. л спиртосодержащей жидкости.-0-