Более 100 спасателей задействованы в ликвидации лесного пожара в Гродненском районе

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ликвидации лесного пожара в Гродненском районе задействованы более 100 спасателей, а также сотрудники милиции, лесхоза и органов пограничной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 14.36 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС поступила информация, что горит лес за агрогородком Гожа.

На месте работают более десяти единиц пожарной техники. Сотрудники ГАИ временно остановили движение транспорта в направлении границы с Литвой. Ведется постоянный мониторинг обстановки.-0-