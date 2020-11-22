Более 1000 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск грузового транспорта на белорусско-литовской границе сопредельной стороной осуществляется неритмично, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

На въезде в Литву скопилось более 1000 грузовых транспортных средств. За две предыдущие ночные смены до минимальной нормы Литвой не принято более 300 грузовых автомобилей. По информации сопредельной стороны, сегодня в течение дня в литовских программных продуктах контролирующих служб происходят сбои, отметили в Гродненской региональной таможне.

Перевозчиков просят учитывать данную информацию.-0-