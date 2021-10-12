Более 125 т субпродуктов пытались незаконно ввезти в ЕАЭС из Литвы с начала года

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 125 т субпродуктов пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС из Литвы с начала года, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Очередную попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза пищевых продуктов по поддельному сертификату пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска "Бенякони". "Для таможенного контроля водитель белорусской фирмы - перевозчика предъявил пакет документов на замороженную говяжью печень весом более 20 т. В результате проверки таможенники установили, что ветеринарный сертификат на перемещаемый продукт является поддельным, так как не выдавался уполномоченным органом Бельгии, из которого продукция ввозилась", - говорится в сообщении.

По выявленному факту Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 15.5 КоАП РБ.

"С начала года это уже шестая попытка незаконного перемещения через границу из Литвы замороженных субпродуктов. Общее количество такого товара, возвращенного таможенниками на сопредельную территорию, составило более 125 т", - отметили сотрудники таможни.-0-