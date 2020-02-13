Более 30 клиентов турагентства "Два солнца" лишились денег на отдых

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек признаны потерпевшими по делу о мошенничестве директора турагентства "Два солнца". Об этом в эфире "Радио Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 34-летний директор туристического агентства "Два солнца" (ООО "Смарт Пипл") с июня по сентябрь 2019 года под предлогом оказания туристических услуг завладел деньгами граждан - главным условием договора было внесение 100% оплаты. Принятые на себя обязательства он не намеревался исполнять.

"Сейчас расследование дела продолжается. Уже установлено более 30 потерпевших. Ущерб составил более Br40 тыс.", - сказала Юлия Гончарова. Дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере) расследует Советский (г.Минска) районный отдел СК.

В декабре 2019-го следователи информировали о том, что 34-летний минчанин объявлен в розыск. Были данные о том, что он находится в Испании. Тогда сообщалось, что директор турагентства присвоил деньги 6 человек. Сумма ущерба составляла более Br20 тыс.-0-