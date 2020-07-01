Более 300 уголовных дел о мошенничестве с интернет-объявлениями возбуждено с начала года

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси возбуждено более 300 уголовных дел о мошенничестве с объявлениями в интернете, основной причиной таких преступлений является беспечность граждан. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на Youtube-канале пресс-службы МВД заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

За шесть месяцев этого года правоохранители рассмотрели более 500 заявлений о мошенничестве и хищении денег с карт, которые связаны с бесплатными объявлениями в интернете. В Минске таких фактов более 220. "Всего уголовных дел возбуждено чуть более 300, - сказал Владимир Зайцев. - В первом случае потерпевшие передают реквизиты банковских платежных карточек под различными мошенническими предлогами. Во втором - граждане сами переводят деньги злоумышленникам".

В эфире одна из потерпевших рассказала свою историю. Она оставила на сайте объявление о продаже детской коляски. "Со мной связался покупатель и поинтересовался ее состоянием. Мужчина спрашивал: есть ли какие-либо дефекты, какого она размера, соответствует ли фото продаваемому товару. Даже спросил, поместится ли она в машину. После продолжительной переписки все же решил приобрести коляску и сообщил, что может перевести залог на банковскую карту с помощью платежной системы. Поскольку я сама продавец, каких-либо вопросов и подозрений у меня не возникло. Мне скинули ссылку, как позже оказалось, на мошеннический ресурс, который выглядел абсолютно так же, как и одна из платежных систем. Я без каких-либо мыслей ввела туда свои реквизиты: пароль и логин от интернет-банкинга. И все - денег на карте как и не было", - рассказала женщина.

Как правило, киберхищения серийные: один человек или группа могут быть замешаны в сотнях или даже тысячах фактах воровства денег. "Какое количество преступлений - такое и количество уголовных дел. И их раскрытие требует значительных усилий, значительного времени. Это сопряжено и с направлением большого количества запросов в иностранные государства. Не всегда они приходят быстро", - подчеркнул Владимир Зайцев. Большая работа должна быть проведена для того, чтобы объединить уголовные дела в одно производство. Общий процент раскрываемости таких преступлений в Беларуси общемировой - это около 30%, при этом нагрузка на правоохранителей из года в год растет - за последние пять лет количество преступлений выросло более чем в два раза.

Владимир Зайцев посоветовал ни в коем случае не передавать реквизиты банковских платежных карточек: номер, срок действия и CVV-код, который расположен на обороте карты. "Второе - не передавать данные для доступа к интернет-банкингу и сеансовые коды из СМС-сообщений, которые злоумышленники могут попросить у потерпевших. Третье - не переходить по ссылкам, которые злоумышленники предоставляют под различными предлогами. Не вести переписку в иных мессенджерах, помимо интернет-площадок. Чаще всего злоумышленники используют для этого Viber, Telegram и так далее. Я бы это даже назвал одним из критериев, говорящим о том, что данный продавец является именно злоумышленником, поскольку чаще всего используют Viber", - подчеркнул правоохранитель.-0-