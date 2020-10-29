Более 3,2 кг психотропов нашли у россиянина в Россонском районе

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе изъяли более 3,2 кг психотропов, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Правоохранители 22 октября задержали 32-летнего россиянина, в автомобиле которого нашли особо опасные психотропные вещества - мефедрон и альфа-PVP общей массой более 3,2 кг. Во время допроса мужчина пояснил, что психотропы планировал распространять в Беларуси в виде закладок.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) УК. Он заключен под стражу.-0-