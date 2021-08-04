4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 40 человек участвовали в ночных поисках 4-летней девочки под Могилевом. Ребенка отыскал спасатель, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о том, что неподалеку от деревни Семукачи пропал ребенок, поступило поздним вечером 3 августа. Со слов родственников, малышка самостоятельно каталась на самокате по улице. Последний раз ее видели в 21.35.

В поисках участвовало 10 единиц техники и 41 человек, в том числе от МЧС привлекалось 7 единиц техники и 20 человек.

Вскоре после полуночи 4 августа ребенка нашел спасатель. Девочка находилась в 3 км от дома, на грунтовой дороге на окраине деревни Островщина. К счастью, ребенок не пострадал.

После медицинского осмотра малышку отвезли домой.-0-