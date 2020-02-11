Более 400 кг орехов и сухофруктов пытались ввезти в Беларусь в тайниках автомобиля

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельской таможни выявили попытку перемещения более 400 кг орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Автомобиль Mercedes Sprinter ехал по зеленому коридору пункта пропуска "Новая Рудня" из Украины на территорию ЕАЭС. За рулем был гражданин Молдовы. При прохождении таможенного контроля водитель заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию.

Однако при проверке таможенники обнаружили орехи и сухофрукты, спрятанные в нишах под обшивкой салона автомобиля, под приборной панелью, сидениями водителя и пассажиров, а также в тайниках в обшивке и нишах декоративной отделки салона. Всего они нашли более 400 кг орехов и сухофруктов общей стоимостью более Br18,5 тыс.

Товар и транспортное средство с тайниками изъяты. Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение подлежащих декларированию товаров через границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля).-0-