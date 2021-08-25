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25 августа 2021, 14:17

Более 400 "протестных" уголовных дел возбуждено в Гомельской области за поствыборный год

Фото из архива
Фото из архива
25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области возбуждено 415 "протестных" уголовных дел за поствыборный год, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

УСК по Гомельской области продолжает расследование преступлений, совершенных при организации и проведении незаконных массовых мероприятий и протестных акций. Так, с 9 августа 2020 года по 9 августа 2021 года возбуждено 415 уголовных дел протестной и экстремистской направленности. В отдельное производство из основных уголовных дел выделено 40 дел. По результатам расследования 94 уголовных дела в отношении 117 лиц переданы прокурору для направления в суд.

Больше всего уголовных дел возбуждено за оскорбление представителя власти и Президента, осквернение сооружений и порчу имущества, клевету, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.

"В производстве Гомельского городского отдела СК находилось уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Добрушского района, публично оскорбившего Президента Республики Беларусь. Летом прошлого года молодой человек с целью унижения чести и достоинства главы государства сочинил и записал музыкальное произведение, в котором содержалось выраженное в неприличной и бранной форме оскорбление в адрес главы государства. Свое творение фигурант разместил в аккаунте дистрибьютерской программы и распространил в интернете для прослушивания неограниченным кругом лиц", - рассказали в УСК. Молодой человек имеет гражданство Российской Федерации и проживает то в Беларуси, то в России. На одном из своих аккаунтов он позиционировал себя как "рэпер, который настроился покорить весь мир". Расследование завершено. Уголовное дело поступило для рассмотрения в суд.

В сентябре 2020 года индивидуальный предприниматель из Гомеля разместил в деструктивном Telegram-чате несколько комментариев, призывавших пользователей к противоправным действиям в отношении сотрудников ОВД. "Он агитировал разоружать и бить правоохранителей палками, арматурой, гидравлическими шлангами от тракторов, а также причинять вред их близким, имуществу. Гомельский городской отдел Следственного комитета 45-летнему гомельчанину предъявил обвинение в совершении преступления по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности) УК. Уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения", - отметила Мария Кривоногова.

В производстве Мозырского РОСК находилось уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении близких сотрудника ОВД из мести за выполнение служебной деятельности. Обвиняемым по делу проходил местный блогер. "Установлено, что 28-летний житель Мозыря был активным пользователем популярного видеочата для знакомства методом случайной выборки и общения в режиме реального времени. Некоторые диалоги он выкладывал в интернет. В декабре прошлого года перед выходом в чат фигурант надел рубашку с погонами, напоминавшую форменное обмундирование правоохранителей. Приложение подобрало ему для беседы ранее незнакомого мужчину, который подключился к видеочату вместе с другом. В ходе общения и параллельного мониторинга социальных сетей фигурант пришел к выводу, что его собеседник имеет отношение к правоохранительным органам. Блогер стал задавать провокационные вопросы и угрожать применением насилия к его близким. В итоге он оказался на скамье подсудимых. Суд Мозырского района назначил фигуранту наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 2 года 6 месяцев", - добавили в областном управлении СК. 

Гомельский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о надругательстве над Государственным флагом. По данным следствия, в конце августа прошлого года компания молодежи отдыхала на природе вблизи садового товарищества Поколюбичского сельсовета. Трое человек под одобрительные возгласы свидетелей бросили в горящий костер госсимвол. В июне текущего года видеозапись преступления появилась в региональном экстремистском Telegram-канале. Двум девушкам и парню предъявлено обвинение по статье "Надругательство над государственными символами" УК. К ним применена мера пресечения в виде залога. Уголовное дело поступило для рассмотрения в суд.-0-
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