Более 5 т самогона и браги уничтожено в Гомельской области с начала года

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за с начала года изъято и уничтожено более 5 т самогона и браги, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

"С начала года уничтожено более 5 т самогона и браги, свыше 1,5 тыс. л спирта, спиртосодержащей жидкости и фальсифицированных спиртных напитков. За нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлекли более 270 граждан", - рассказали в УВД.

Только за 24 августа правоохранители области выявили несколько фактов нарушения антиалкогольного законодательства. В деревне Великая Крушиновка Рогачевского района 38-летний неработающий сельчанин изготовил 120 л самогонной браги. Обнаружил нарушителя участковый инспектор, он взял образец на экспертизу, остальную брагу вылил.

В тот же день участковый милиционер наведался к 76-летнему жителю Рогачева. Пенсионер по народным рецептам сделал 30 л бродящей спиртосодержащей жидкости. Ее уничтожили.

В деревне Рассвет Октябрьского района работник местного сельхозпредприятия припрятал 18 л браги. Рейдовая группа из госавтоинспектора и участкового местного РОВД обнаружила и изъяла емкость со специфическим содержимым.

Во всех случаях назначены экспертизы. По их результатам будет принято решение об административном производстве.-0-