Более Br24 тыс. за последние 10 дней похитили с карт-счетов у жителей Могилевской области

8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. У жителей Могилевской области за последние 10 дней похитили с карт-счетов более Br24 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

"С 28 ноября по 7 декабря следователями Могилевской области возбуждено 35 уголовных дел по ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК, - отметила Татьяна Старосотникова. - Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более Br24 тыс. Территориальными следственными подразделениями проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений".

Один из случаев произошел днем 19 ноября. 29-летней жительнице Осиповичского района в мессенджере Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником интернет-магазина "21 век". Он сообщил женщине, что на ее имя составлена заявка о покупке стиральной машинки и от ее имени по доверенности оформлен кредит. В ходе телефонного разговора лжесотрудник интернет-магазина связал женщину со службой техподдержки. И хотя она объясняла, что ничего не заказывала, не брала кредитов и не оформляла никаких доверенностей, общавшийся с ней сотрудник службы техподдержки был настойчив и убедил женщину взять кредит в банке. Следуя рекомендациям, женщина установила программу Anydesk, с помощью которой полученный ею кредит был переведен на другой карт-счет. Не прошло и часа, как ей позвонили из службы техподдержки и сообщили, что на нее снова оформляется кредит. Женщина, находясь в растерянности, оформила очередной кредит в другом банке, который также был переведен с помощью ранее установленной ею программы.

На следующий день история повторилась - и женщина взяла кредит в третьем банке. Всего за два дня она оформила кредиты на сумму свыше Br12 тыс. Предчувствуя неладное, она обратилась в банк, где оформляла первый кредит. И только тогда, когда ей сделали распечатку кредитного договора и периодичности выплат по кредиту, она поняла, что попалась на удочку мошенников.

По факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере, Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК.

Потерпевшая допрошена, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых звонили злоумышленники.

Правоохранители отмечают, что преступления в сфере высоких технологий по-прежнему остаются актуальными и злободневными. Несмотря на то, что схема стара и давно знакома, доверчивые граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. Применяя агрессивные психологические методы воздействия, злоумышленники не оставляют жертве время на раздумья. Представляясь по телефону сотрудником банка, они под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию и побуждают его совершать необдуманные поступки.

Большинство таких звонков осуществляется посредством мессенджера Viber, реже WhatsАpp, звонки также поступают с подменных номеров банков и других структур. Во время разговора злоумышленники просят установить специальные приложения для лучшей защиты. Это не что иное, как программы удаленного доступа, которые помогают похитить не только все имеющиеся деньги, но и оформить в мобильном приложении кредит, а затем перевести средства на другой банковский счет.-0-