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24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br85 тыс. за неделю похищено с карт-счетов жителей Гродненской области, возбуждено почти 30 уголовных дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.Рост количества преступлений в сфере высоких технологий не прекращается. Связано это как с совершенствованием способов хищения, так и с доверчивостью людей. За минувшую неделю следователи Гродненской области возбудили 29 уголовных дел по ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил Br85 тыс.В частности, от действий злоумышленников пострадала 55-летняя жительница Зельвенского района. Ей в один из мессенджеров позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Собеседница пояснила, что со счета женщины мошенники похищают деньги. А для того, чтобы обезопасить и установить преступников, нужно взять кредиты в нескольких банках на разные суммы.Женщина оформила несколько кредитов в банках Слонима и Барановичей на сумму более Br25 тыс. Дальше по рекомендации лжесотрудницы банка она установила на телефон программу удаленного доступа и предоставила собеседнице всю информацию. После этого деньги со счетов были похищены."Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированную базу номера телефонов, с которых звонили злоумышленники. При анализе сведений установлено, что звонки поступали с абонентских номеров сотовых операторов Литвы и Латвии", - рассказала Мария Трушинская.Возбуждено уголовное дело. Сейчас планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи для установления причастных к преступлению.-0-