Более десятка боеприпасов времен войны обнаружили в Калинковичском районе

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13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе вблизи деревни Михайловское обнаружили 12 минометных мин и одну капсюльную втулку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в войсковой части 5525.
Сообщение об опасной находке возле дороги примерно в 2 км от населенного пункта поступило 9 января. На месте работала саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525. На момент прибытия специалистов боеприпасы времен Великой Отечественной войны были выкопаны из земли.
Саперы изъяли найденные предметы и обезвредили на специальном полигоне.-0-