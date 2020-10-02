Более килограмма ртути обнаружили в подвале гомельской многоэтажки

2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в подвале жилого дома обнаружили ртуть - понадобилась помощь МЧС, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Большое количество пролитого химического вещества нашли в подвале многоквартирного дома во время ремонта днем 1 октября.
Работники службы химической и радиационной защиты МЧС собрали 1,3 кг (96 мл) ртути. После демеркуризации подвал опечатали.
Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии замеряли концентрацию паров ртути в подвале у места розлива и в квартирах на первом и втором этажах.
Как уточнили в управлении МЧС, угрозы жизни и здоровью людей нет, пострадавших также нет. В ближайшее время сотрудники центра гигиены и эпидемиологии сделают контрольные замеры концентрации паров ртути.-0-